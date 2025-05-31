AJL: получены новые свидетельства существования черных дыр средней массы

Группа исследователей под руководством астрофизика Каранa Джани из Университета Вандербильта в США обнаружила в данных обсерваторий LIGO и Virgo слияния, в которых участвовали черные дыры массой от 100 до 300 солнц.
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