Государство победившего BLM: что угрожает цивилизованному человечеству

Сергей Домущий BLM. © Михаил Салтыков / коллаж / Ridus.ru Сторонники «критической расовой теории» в США и Европе уверены: стоит только убрать с улиц городов несправедливую к чернокожим полицию, а «белым угнетателям» и их потомкам извиниться, выплатить репарации и предоставить власть цветному меньшинству, как на него снизойдет процветание.
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