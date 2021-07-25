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Государство победившего BLM: что угрожает цивилизованному человечеству

Государство победившего BLM: что угрожает цивилизованному человечеству

Сергей Домущий BLM. © Михаил Салтыков / коллаж / Ridus.ru Сторонники «критической расовой теории» в США и Европе уверены: стоит только убрать с улиц городов несправедливую к чернокожим полицию, а «белым угнетателям» и их потомкам извиниться, выплатить репарации и предоставить власть цветному меньшинству, как на него снизойдет процветание.

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Nikolai Baranixin
Ничего-ничего, скоро они вернутся к своим корням - будут проводить праздники Маиса, Праздник Великой Жратвы,исполнять всеобщую Пляску Большого Дождя, готовить на кострах кус-кус из водяных крыс с чесноком. а иногда - и из своих соплеменников, непременно введут свой, "государственный", язык( это обязательно), будут приезжать с этим языком на сессии ООН, и даже выступать там на своем "государственном" языке, а когда обнаружится, что такого "языка" нет в природе -страшно обижаться. И самое главное - руководители этого Бантустана опять наладят торговлю своими и чужими подданными, исправно поставляя черномазых рабов для Большого Белого Господина за Великой Соленой Водой. Все возвращается. Только не надо мешать потомкам Манделы.
vladimir bedarev
Слишком далеко ЦАР от нас, страна эта для меня - потёмки.
Майя Maja
Кто сам себе придумал, тот себе и враг...

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