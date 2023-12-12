Python-разработчик, инженер нейросетей – участники СВО проходят переобучение по реабилитационному сертификату

Вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей обсудили в Правительстве региона 12 декабря на заседании межведомственной комиссии, которое провел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
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