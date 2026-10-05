Падающая пальма в Египте чуть не унесла жизни российских туристов

На пляже пятизвездочного отеля в Египте, где отдыхали российские туристы, упала пальма. Причиной стал сильный ветер, порывы которого в октябре могут достигать 40 км/ч.
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