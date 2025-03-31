Русская весна
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Русская весна

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Бои на Курском фронте: «Рубикон» уничтожает пехоту и технику ВСУ (ВИДЕО)

Бои на Курском фронте: «Рубикон» уничтожает пехоту и технику ВСУ (ВИДЕО)

«Рубикон» уничтожает пехоту и технику ВСУ, поддерживая наступление ВС РФ на Курском фронте. Операторы центра «Рубикон» помогают нашим штурмовикам, уничтожая живую силу и технику противника в приграничных районах Курской области.

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