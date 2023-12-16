КП: Пугачева и Галкин* нашли повод вернуться в Израиль

Певица Алла Пугачева и её супруг Максим Галкин* прилетели в Израиль. Как сообщает КП, артисты вернулись в свой дом ради грандиозной вечеринки в честь 70-летия своего друга − музыканта Андрея Макаревича**.
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