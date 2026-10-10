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Царьград

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МАЗ договорился о сотрудничестве с Демократической Республикой Конго

МАЗ договорился о сотрудничестве с Демократической Республикой Конго

Минский автомобильный завод и Демократическая Республика Конго подписали соглашение о сотрудничестве в Министерстве промышленности Беларуси, договорившись о развитии двусторонних отношений и изучении конголезской стороной каталога продукции завода.

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