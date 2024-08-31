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Царьград

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Обстрел Белгорода ВСУ 30 августа: есть погибшие и раненые, повреждены здания

Обстрел Белгорода ВСУ 30 августа: есть погибшие и раненые, повреждены здания

Отставной подполковник армии США Эрл Расмуссен считает, что такие удары по гражданской инфраструктуре проводятся для запугивания местного населенияВ субботу, 30 августа, украинские боевики в очередной раз обстреляли Белгород и Белгородский район.

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