Стала известна программа празднования Дня молодежи в Омске (29 июня). Мероприятия пройдут на Соборной площади, начало в 16:00.
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Стала известна программа празднования Дня молодежи в Омске (29 июня). Мероприятия пройдут на Соборной площади, начало в 16:00.