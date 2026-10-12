Наш ответ Palantir: Минобороны заявило о создании сервиса по обучению военного ИИ В Минобороны России создан сервис, предоставляющий разработчикам беспилотных систем доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов для обучения нейросетей военного назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Назван последний ...
- ‼️🇷🇺В Москве вз...
- Контракты уже ест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым