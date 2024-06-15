Володин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Ценности добра, милосердия, справедливости скрепляют наше общество, объединяют людей в заботе о своей семье, преданности Родине, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя мусульман с праздником Курбан-байрам.
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