Военные из Бурятии награждены Орденами Мужества за сражение под Урожайным

Ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Иван Тарасов, старший сержант Виктор Хамаганов из 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Бурятии, которые накануне встретились с президентом России Владимиром Путиным, награждены Орденами Мужеств.
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