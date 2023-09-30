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Военные из Бурятии награждены Орденами Мужества за сражение под Урожайным

Военные из Бурятии награждены Орденами Мужества за сражение под Урожайным

Ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Иван Тарасов, старший сержант Виктор Хамаганов из 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Бурятии, которые накануне встретились с президентом России Владимиром Путиным, награждены Орденами Мужеств.

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