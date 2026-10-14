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Мелони потребовала от ЕС перестать спорить о форматах и заговорить одним голосом за Украину

Мелони потребовала от ЕС перестать спорить о форматах и заговорить одним голосом за Украину

Итальянский премьер предложила два сценария — общий переговорщик от всех 27 или официальный мандат для Парижа, Берлина и Лондона.

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