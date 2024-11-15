В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников

СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Места падения беспилотников в Крымском районе Кубани оцеплены, на месте продолжают работу оперативные службы, сообщил глава района Сергей Лесь после перехвата десятков БПЛА в регионе.
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