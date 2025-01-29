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Многодетным семьям предложили компенсировать взносы за капремонт

Многодетным семьям предложили компенсировать взносы за капремонт

Многодетным семьям предлагается компенсировать взносы за капитальный ремонт. Такой законопроект разрабатывает первый зампред Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС 29 января.

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