C сегодняшнего дня пенсии проиндексированы на 6%

С 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 6%, отмечает Noi.md. Необходимые расходы на реализацию поправки покрываются за счет финансовых средств, предусмотренных на эти цели в Законе о бюджете государственного социального страхования на 2024 год, сообщает Министерство труда и социальной защиты (МТСЗ).