США потеряли хватку

© AP / J. Scott ApplewhiteСегодня 10K прочитали Акелла промахнулся всего один раз, причём только потому, что Шерхан умышленно спугнул оленя, которого гнала волчья стая.
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