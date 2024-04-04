Театр абсурда
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Театр абсурда

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Депутат Хинштейн: невиданный скандал с гей-свадьбой чиновника в Самарской области

Депутат Хинштейн: невиданный скандал с гей-свадьбой чиновника в Самарской области

В Самаре разворачивается невиданный скандал: обнародованы фото гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича, об этом сообщает в своём ТГ-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

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Комментарии
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Н
Николай
Хватит лояльно называть этих ублюдков ВСЕХ мастей - геи! У них есть одно название, которое говорит деятель из клипа, а чтобы это было приемлемо и близко к научному - педерасты!!!
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4 час.
Авас Анекак
-----Держи друзей близко, а врагов еще ближе----
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4 час.
Александр Россинский
В тюрьму и желательно подальше,да и тех,кто таких ставит.
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1 час.

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