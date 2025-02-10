Компания «ZALA» представила МЧС России новые беспилотники с дозиметром

Нижний Новгород. Нижегородская область. На мероприятии в Нижнем Новгороде ижевская компания «ZALA» продемонстрировала специалистам МЧС России свои новые беспилотные летательные аппараты «ZARYA-1» и «ZARYA-1M».
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