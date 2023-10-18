Ученые заявили об усилении активности вулкана Безымянный на Камчатке

Увеличение мощности теплового излучения и активный процесс выжимания свежего лавового материала были зафиксированы на Безымянном вулкане на Камчатке, сообщают специалисты в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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