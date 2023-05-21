В Нововоронеже дан старт экологической акции "Родные берега"

19 мая на площадке Нововоронежской АЭС состоялось торжественное открытие третьего сезона экологической акции "Родные Берега", которая проходит в Воронежской области третий год подряд.
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