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Линд подписал однолетний контракт с «Сиэтлом» на 850 тысяч долларов. Форвард набрал 8 очков в 23 матчах сезона

«Сиэтл» и Коул Линд подписали новый контракт. 23-летний нападающий продлил соглашение с клубом на один год и 850 тысяч долларов.

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