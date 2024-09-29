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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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DMedia примет ФК «Банка» в Бресте в 5-м туре Кубка Медиалиги

Кубок Медиалиги, 5-й тур 29 сентября, воскресенье DMedia – ФК «Банка» – 19:00 Стартовые составы появятся за час до игры.

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