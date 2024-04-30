РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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МО РФ: ПВО удалось сбить 10 оперативно-тактических ракет ATACMS в течение суток

МО РФ: ПВО удалось сбить 10 оперативно-тактических ракет ATACMS в течение суток

Российскими силами противовоздушной обороны, за сутки сбиты шесть дальнобойных американских ракет, из-за поставок которых шло столько баталий, сообщает министерство обороны Российской Федерации в сводке за вторник.

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