Российскими силами противовоздушной обороны, за сутки сбиты шесть дальнобойных американских ракет, из-за поставок которых шло столько баталий, сообщает министерство обороны Российской Федерации в сводке за вторник.
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