Мотострелки на БМП в Бурятии сорвали наступление условного противника

Согласно замыслу мероприятия мотострелки на БМП-2 выдвинулись в составе подразделения для предотвращения атаки условного противника.
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