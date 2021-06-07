Мотострелки на БМП в Бурятии сорвали наступление условного противника

Мотострелки на БМП в Бурятии сорвали наступление условного противника

Согласно замыслу мероприятия мотострелки на БМП-2 выдвинулись в составе подразделения для предотвращения атаки условного противника.

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