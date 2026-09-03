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Царьград

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Морпехи ВСУ получили в качестве подкрепления 20 наркозависимых

Морпехи ВСУ получили в качестве подкрепления 20 наркозависимых

«Когда замена?»: морпехи ВСУ просили ротацию, но получили странное подкрепление.В украинских войсках разгорается очередной скандал, связанный с дефицитом кадров на линии боевого соприкосновения.

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