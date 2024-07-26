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Пятерым пассажирам не хватило мест в самолете – авиакомпания выплатила штраф

Пятерым пассажирам не хватило мест в самолете – авиакомпания выплатила штраф

Пятерым пассажирам, направлявшимся из Новосибирска в Иркутск, отказали в посадке на рейс. Новосибирская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей авиакомпанией «Сибирь».

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