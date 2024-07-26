Пятерым пассажирам не хватило мест в самолете – авиакомпания выплатила штраф

Пятерым пассажирам, направлявшимся из Новосибирска в Иркутск, отказали в посадке на рейс. Новосибирская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей авиакомпанией «Сибирь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии