Леонид Никитин Немцы плачут, но жуют кактус! Куда они денутся, кого пиндосы поставили, те и будут править.

Константин Котельников Немецкий группен-флюгер Шольц - позор немецкого народа, даже его дед эсэсовец и тот бы проклял эту пиндосовскую подстилку...