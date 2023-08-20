У Шольца, его правительства и его партии СДПГ всё очень плохо.64% опрошенных немцев хотят смены коалиционного правительства СДПГ-Зеленых-СвДП.
Немцы больше не поддерживают канцлера Шольца и его правительство
Комментарии
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Леонид Никитин
Немцы плачут, но жуют кактус! Куда они денутся, кого пиндосы поставили, те и будут править.
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9 час.
Константин Котельников
Немецкий группен-флюгер Шольц - позор немецкого народа, даже его дед эсэсовец и тот бы проклял эту пиндосовскую подстилку...
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9 час.
К
Корсаков
А не пора ли с пиндосов корону снять?
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1 час.
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