Говорит Москва! Фашистская Германия полностью разгромлена!

«Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Война окончена! Фашистская Германия полностью разгромлена!» — сообщение Левитана о капитуляции Германии передавалось всю ночь после подписания акта в пригороде Берлина в ночь на 9 мая.
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