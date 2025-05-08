Русская весна
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Русская весна

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Говорит Москва! Фашистская Германия полностью разгромлена!

Говорит Москва! Фашистская Германия полностью разгромлена!

«Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Война окончена! Фашистская Германия полностью разгромлена!» — сообщение Левитана о капитуляции Германии передавалось всю ночь после подписания акта в пригороде Берлина в ночь на 9 мая.

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