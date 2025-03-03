Чем грозит самовольное подключение к газовым сетям? В Волгоградской области в текущем году было обследовано более 556 многоквартирных домов и домовладений.
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Чем грозит самовольное подключение к газовым сетям? В Волгоградской области в текущем году было обследовано более 556 многоквартирных домов и домовладений.