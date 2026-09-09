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Царьград

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The Guardian: Технический сбой отменил 2,1 тыс. рейсов в Великобритании

The Guardian: Технический сбой отменил 2,1 тыс. рейсов в Великобритании

Технический сбой в системе управления воздушным движением NATS привел к отмене более 2,1 тыс. авиарейсов в Великобритании, затронув 300 тыс.

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