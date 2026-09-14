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«Какой же я все-таки мудрый мужик!»: Михаил Боярский не стал скрывать детали кризиса в браке

О кризисе в браке с актрисой Ларисой Луппиан Михаил Боярский рассказал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

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