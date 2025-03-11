Роспотребнадзор ХМАО развеял миф о сыре с плесенью

Деликатесные виды сыров с плесенью проходят тщательный контроль и являются безопасным продуктом. Управление Роспотребнадзора ХМАО предупредило, что это не касается обычных сыров, где плесень — явный признак испорченности.
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