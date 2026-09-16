"От 7 до 12 лет": Рада взялась за колл-центры, которые крышевали силовики Зеленского

Верховная Рада приняла законопроект №10190 о борьбе с мошенническими колл-центрами. Теперь за создание "офисов" можно схлопотать от 7 до 12 лет с конфискацией, за участие — от 5 до 10 лет.
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