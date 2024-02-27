Дочери Шукшина борются за права на его произведения

Дочь выдающегося русского писателя Василия Шукшина, Ольга, планирует провести юридическую битву со старшей сестрой, известной актрисой Марией Шукшиной, с целью лишить ее прав на произведения искусства, созданных их отцом.
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