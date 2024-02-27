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Дочери Шукшина борются за права на его произведения

Дочери Шукшина борются за права на его произведения

Дочь выдающегося русского писателя Василия Шукшина, Ольга, планирует провести юридическую битву со старшей сестрой, известной актрисой Марией Шукшиной, с целью лишить ее прав на произведения искусства, созданных их отцом.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Гадюшник. Там единственная нормальная Мария Шукшина. Остальные - смотреть и слушать противно...Не позорились бы...
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