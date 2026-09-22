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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аллегри бил кулаком в стену и жестко ругал игроков «Наполи» после ничьей с «Фиорентиной». Тренер не видит желания побеждать

Массимилиано Аллегри был в ярости после ничьей в матче между «Наполи» и «Фиорентиной» (1:1) в Серии А .

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