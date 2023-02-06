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Россия вернулась в четвёрку стран с самыми большими золотовалютными резервами

Россия вернулась в четвёрку стран с самыми большими золотовалютными резервами

Россия вернулась в четвёрку стран с самыми большими золотовалютными резервами Первое место до сих пор уверенно держит Китай Россия заняла четвёртое место в списке крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года, сообщает РИА Новости.

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