Россия вернулась в четвёрку стран с самыми большими золотовалютными резервами Первое место до сих пор уверенно держит Китай Россия заняла четвёртое место в списке крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года, сообщает РИА Новости.