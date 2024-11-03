Московский производитель лекарств нарастит объемы производства при поддержке города

Льготное инвестиционное кредитование от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства помогло столичному производителю лекарств привлечь финансирование для создания новых чистых помещений и приобретения высокотехнологичной линии.
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