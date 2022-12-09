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Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов разъяснил статус батальонов самообороны в Белгородской области

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов разъяснил статус батальонов самообороны в Белгородской области

Руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов разъяснил статус батальонов территориальной обороны (самообороны), о формировании которых сообщил на этой неделе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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