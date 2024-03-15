Большинство туристов выбирают Сочи для весеннего отдыха Чтобы получить такие результаты опросили 1380 клиентов одного из туроператоров.
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Большинство туристов выбирают Сочи для весеннего отдыха Чтобы получить такие результаты опросили 1380 клиентов одного из туроператоров.