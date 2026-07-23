Власти обсуждают превращение портала «Госуслуги» в соцсеть. Власти хотят добавить в «Госуслуги» целый ряд функций соцсетей — семейные чаты, сообщества и ленту новостей о событиях.
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Власти обсуждают превращение портала «Госуслуги» в соцсеть. Власти хотят добавить в «Госуслуги» целый ряд функций соцсетей — семейные чаты, сообщества и ленту новостей о событиях.
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