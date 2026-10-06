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Сначала потеряла отца, потом три года боролась за маму: что пережила единственная дочь Ирины Шевчук Александра

Сначала потеряла отца, потом три года боролась за маму: что пережила единственная дочь Ирины Шевчук Александра

6 октября Ирине Шевчук исполнилось бы 75 лет. Ее единственная дочь Александра Афанасьева-Шевчук снова обратилась к маме — уже после ее смерти.

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