´Ощущаешь связь с поколениями´. Блогеры восхитились исторической атмосферой Гродно на ´Марафоне единства´.

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Блогеры в первый день ´Марафона единства´ в Гродно побывали в Гродненском государственном историко-археологическом музее, ознакомившись с уникальными экспонатами и историей одного из древнейших городов Беларуси´, передает корреспондент БЕЛТА.