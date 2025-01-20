´Ощущаешь связь с поколениями´. Блогеры восхитились исторической атмосферой Гродно на ´Марафоне единства´.

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Блогеры в первый день ´Марафона единства´ в Гродно побывали в Гродненском государственном историко-археологическом музее, ознакомившись с уникальными экспонатами и историей одного из древнейших городов Беларуси´, передает корреспондент БЕЛТА.
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