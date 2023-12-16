ГД: судимым за педофилию нужно запретить посещать учебные заведения

Госдума России предложила запретить лицам с неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей посещать образовательные учреждения, деятельность которых связана с обучением несовершеннолетних.
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