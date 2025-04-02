Назад дороги нет: популярные иностранные бренды могут потерять товарные знаки в России

Многие иностранные ритейлеры, покинувшие Россию, рискуют потерять свои товарные знаки. Это связано с истечением срока патентов, что приведет не только к проблемам при возвращении на российский рынок, но и потере правовой охраны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.