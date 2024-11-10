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Царьград

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Кейт Миддлтон посетила первое крупное мероприятие после химиотерапии

Кейт Миддлтон посетила первое крупное мероприятие после химиотерапии

Принцесса Уэльская появилась на фестивале, приуроченном ко Дню памяти павших.Супруга британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон после химиотерапии впервые появилась на крупном мероприятии.

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