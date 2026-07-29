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Минтранс предупреждает о загруженности дорог в Московской области

Минтранс предупреждает о загруженности дорог в Московской области

Вечером 29 июля загруженность дорог в Московской области достигла 4 баллов. Основные затруднения движения были зафиксированы на Каширском, Ярославском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

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