Минтранс предупреждает о загруженности дорог в Московской области

Вечером 29 июля загруженность дорог в Московской области достигла 4 баллов. Основные затруднения движения были зафиксированы на Каширском, Ярославском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
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