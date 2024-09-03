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Супруга Игоря Николаева поделилась редким фото с его 86-летней матерью

Супруга Игоря Николаева поделилась редким фото с его 86-летней матерью

Игорь Николаев, Юлия ПроскуряковаЮлия Проскурякова, долгие годы счастливо состоящая в браке с известным композитором и поэтом-песенником Игорем Николаевым, поделилась редким фото, на котором они вместе с ее свекровью, 86-летней Светланой Митрофановной.

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