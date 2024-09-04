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В плену «азовцы» начинают пускать слезу. Сводка СВО на утро 4 сентября

В плену «азовцы» начинают пускать слезу. Сводка СВО на утро 4 сентября

В плену «азовцы» начинают пускать слезу. 7,2K прочтений Сегодня По данным заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, среди взятых в плен в Курской области есть боевики украинского националистического батальона «Азов»*.

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