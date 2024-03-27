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Партнеры из Китая, Индии и других стран поддержали Россию на выставке VerSous-2024

Партнеры из Китая, Индии и других стран поддержали Россию на выставке VerSous-2024

Познакомиться с инновационными предложениями  российского рынка и  обсудить взаимовыгодное экономическое и культурное сотрудничество прибыли директор Торгового представительства Посольства Республики Эквадор – Луис Фернандо Риванденейра Ортега, руководитель Департамента экономики и коммерции и второй секретарь Посольства Республики Индия – Рохит Нема, Полномочный Министр экономики и торговли Посольства Федеративной Республики Нигерия – Фрайдей Виллиам Акпан, а также представители […].

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