Партнеры из Китая, Индии и других стран поддержали Россию на выставке VerSous-2024

Познакомиться с инновационными предложениями российского рынка и обсудить взаимовыгодное экономическое и культурное сотрудничество прибыли директор Торгового представительства Посольства Республики Эквадор – Луис Фернандо Риванденейра Ортега, руководитель Департамента экономики и коммерции и второй секретарь Посольства Республики Индия – Рохит Нема, Полномочный Министр экономики и торговли Посольства Федеративной Республики Нигерия – Фрайдей Виллиам Акпан, а также представители […].
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